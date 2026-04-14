El Estado de México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más relevantes previo a la Copa Mundial FIFA 2026: el partido de despedida de la Selección Nacional, que se disputará el próximo 4 de junio frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

El anuncio fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien destacó que este encuentro posiciona a la entidad como un punto clave en el panorama del fútbol internacional y fortalece su proyección rumbo a la justa mundialista.

Estado de México impulsa estrategia “Destino Futbolero”

Como parte de este evento, el gobierno estatal presentó la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, un plan integral que contempla mejoras en infraestructura, seguridad, movilidad y desarrollo social.

México jugará ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

Entre las acciones destacan la modernización de vialidades estratégicas como el Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango y el Macrolibramiento, además de proyectos que buscan mejorar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La estrategia también incluye la rehabilitación de espacios públicos, mercados, parques y unidades deportivas en todos los municipios, con el objetivo de dejar un legado más allá del evento deportivo.

México jugará ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

En materia económica, se prevé un impacto positivo en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio, así como la generación de empleos temporales en logística, seguridad y servicios.

Edomex impulsa seguridad y actividades culturales rumbo al Mundial 2026

Para garantizar una experiencia segura a los asistentes, las autoridades implementarán operativos especiales apoyados en tecnología, incluyendo sistemas de videovigilancia y monitoreo en puntos estratégicos.

De forma paralela, se desarrollarán actividades culturales, turísticas y deportivas en todo el estado, como en Pueblos Mágicos, ferias y eventos comunitarios, acercando el ambiente mundialista a miles de familias.

México jugará ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

Además, se impulsará el programa “Mundialito Social”, promovido a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en el deporte.

Por su parte, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola Peñalosa, subrayó que este partido será clave en la preparación final del equipo nacional rumbo al Mundial.

Con este evento, el Estado de México refuerza su papel como sede de grandes espectáculos deportivos y apuesta por el fútbol como motor de desarrollo, turismo y cohesión social.