El Gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez impulsa iniciativas para fortalecer la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, las cuales incluyen servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización.

Estas propuestas surgen del diálogo directo con el gremio periodístico, a través de foros regionales donde se recogieron las principales necesidades del sector.

Delfina Gómez abre mesas de trabajo para dignificar el periodismo

La coordinadora general de Comunicación Social, Nayeli Gómez Castillo, encabezó la conmemoración del 214 aniversario de “El Ilustrador Nacional” y el Día del Periodista Mexiquense en Sultepec, donde destacó que la iniciativa responde a un proceso participativo e incluyente.

Informó que en los próximos días se impulsarán mesas de trabajo para avanzar en la consolidación de la reforma, al subrayar que el periodismo libre es fundamental para la democracia.

Asimismo, señaló que el proyecto busca atender necesidades más allá de la seguridad física, incorporando esquemas integrales de bienestar para las y los periodistas.

Gobierno del Edomex alista reforma a ley de periodistas con acceso a salud y seguridad. (Cortesía)

Gobierno de Delfina Gómez prioriza seguridad social para el gremio periodístico

Como parte de las primeras acciones, el Gobierno del Estado de México ha gestionado el acceso a seguridad social, con 128 incorporaciones al IMSS-Bienestar y 17 al programa IMSS Periodistas por Cuenta Propia.

Además, se han implementado medidas para proteger la libertad de expresión, como la derogación del delito de ultraje en el Código Penal, que anteriormente se utilizaba para limitar la crítica.

La cobertura de protección estatal también aumentó de 15 a 135 personas beneficiarias, mientras que en casi tres años se ha brindado apoyo a mil 646 personas mediante distintos mecanismos.

Durante el evento, Nayeli Gómez Castillo destacó que, en un contexto donde es cada vez más difícil distinguir entre información verdadera y falsa, la sociedad necesita al periodismo como una herramienta esencial para la democracia.

En este sentido, reiteró que el gobierno estatal reconoce a las y los periodistas como aliados indispensables, ya que el acceso a la información permite a la ciudadanía tomar decisiones y exigir justicia.

Previo al acto, se realizó una guardia de honor en la casa de José María Cos, creador de El Ilustrador Nacional, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.