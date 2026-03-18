Ignacio Flores Medina, conocido popularmente como Nacho Flores, es un político y empresario nayarita, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Actualmente, se desempeña como la figura de mayor liderazgo y referente del partido en Nayarit, tras haber contendido por la gubernatura del estado y el Senado de la República, consolidando una base de apoyo significativa en la región occidente del país.

¿Quién es Ignacio Flores Medina?

Ignacio Flores Medina es un servidor público y empresario, reconocido por haber sido Presidente Municipal de La Yesca, donde su gestión atrajo reflectores por la inversión en infraestructura rural.

Su mayor logro profesional ha sido posicionar a Movimiento Ciudadano como la segunda fuerza política en Nayarit durante el proceso electoral de 2021, logrando una votación histórica que desafió el bipartidismo tradicional y las coaliciones dominantes en el estado.

¿Qué edad tiene Ignacio Flores Medina?

Ignacio Flores Medina nació el 5 de octubre de 1981. En 2026, tiene 44 años de edad.

¿Ignacio Flores Medina tiene pareja?

Ignacio Flores Medina mantiene su situación sentimental en el ámbito privado, aunque en campañas electorales se ha presentado como un hombre con fuertes valores familiares.

¿Qué signo zodiacal es Ignacio Flores Medina?

Al haber nacido el 20 de febrero, Ignacio Flores Medina es Piscis, perteneciente al elemento Agua. Piscis se caracteriza por la sensibilidad social, la adaptabilidad y una visión idealista del entorno.

¿Ignacio Flores Medina tiene hijos?

En fuentes oficiales no se dispone de información que confirme si Ignacio Flores Medina tiene hijos.

¿Qué estudió Ignacio Flores Medina?

Ignacio Flores Medina ha mantenido un perfil activo dentro de la política. En sus perfiles señala que cuenta con estudios de nivel medio superior concluidos.

¿En qué ha trabajado Ignacio Flores Medina?

Nacho Flores es conocido por su origen en la cultura del esfuerzo y su paso por la administración local antes de saltar a la política estatal. Su trayectoria completa incluye: