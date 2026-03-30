El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, inició los trabajos de balizamiento sobre la nueva carpeta asfáltica del Periférico Norte, como parte de la etapa final de su reconstrucción.

Las acciones contemplan la delimitación de carriles, señalización de salidas, advertencias en curvas y el refuerzo de la visibilidad para la circulación vehicular en condiciones tanto diurnas como nocturnas.

Delfina Gómez avanza en reconstrucción del Periférico Norte

A estos trabajos se suma la colocación de captafaros y reflectores, así como la renovación del sistema de luminarias a lo largo de toda la vialidad.

De acuerdo con Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, las labores incluyen la instalación de elementos de señalización e iluminación en los 108 kilómetros intervenidos, que van de Naucalpan a Tepotzotlán.

Asimismo, el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora será marcado directamente sobre el pavimento como medida preventiva para reforzar la seguridad vial.

Delfina Gómez avanza en obras del Periférico Norte con balizamiento y luminarias. (Cortesía)

De manera paralela, se realizan labores de desazolve en coordinación con autoridades municipales para preservar las condiciones de la carpeta asfáltica. También se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales en distintos puntos del trayecto.

Estas acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que el gobierno estatal busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en la entidad.