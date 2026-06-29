La estrategia contra la extorsión implementada en el Estado de México evitó que víctimas de este delito realizaran pagos por 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante ese periodo se recibieron 3 mil 457 reportes, lo que permitió activar mecanismos de atención inmediata y orientar a las víctimas para evitar que realizaran los depósitos exigidos por los delincuentes.

Extorsión telefónica concentró la mayoría de los reportes en Edomex

Del total de reportes, mil 275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso.

La SSEM informó que uno de los principales resultados de la estrategia se registró entre el 18 y el 24 de junio, periodo en el que se reportó el menor monto exigido por los extorsionadores.

En comparación con la semana del 28 de mayo al 3 de junio, la cantidad reclamada disminuyó 45 por ciento, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a 6.5 millones de pesos.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 089, disponible las 24 horas del día, con el fin de brindar orientación inmediata y prevenir afectaciones al patrimonio de las víctimas.