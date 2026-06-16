Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que los avances en movilidad para la Zona Oriente del Estado de México son producto del trabajo coordinado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

Entre estos proyectos destaca el arranque de obra del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602.

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum impulsan obra de movilidad que beneficiará a más de 2 millones en la Zona Oriente

Duarte compartió a través de sus redes sociales que tanto la presidenta como la gobernadora están comprometidas con supervisar y sacar adelante esta obra, que calificó como una deuda pendiente con la región.

La primera etapa partirá de la Autopista Peñón Texcoco y cruzará el Periférico Oriente. En una segunda etapa, la obra cruzará las vías de la Cuchilla del Tesoro, reduciendo significativamente el tráfico en la zona.

El secretario destacó que la obra resolverá un problema de vialidad de larga data para municipios como Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMéx” y beneficiará a más de 2 millones de habitantes de la región oriente.