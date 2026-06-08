El programa “Canje de Armas 2026: Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió retirar de las calles del Estado de México 218 armas de fuego, 353 granadas y 6 mil 614 cartuchos útiles, gracias a la participación voluntaria de habitantes de 13 municipios entre el 4 y el 30 de mayo de 2026.

Asimismo, mil 46 juguetes bélicos fueron intercambiados por juegos didácticos como parte de las acciones para promover la cultura de paz y la prevención de la violencia desde la infancia.

Canje de Armas 2026 fortalece la paz y la seguridad en el Estado de México

Esta estrategia preventiva fomenta la participación ciudadana y contribuye a la construcción de entornos más seguros mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

A través de módulos instalados en distintos municipios, personal especializado recibe y valora de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales armas de fuego, municiones y explosivos, otorgando a cambio un incentivo económico conforme al tabulador vigente.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que este mecanismo ayuda a fortalecer la cultura de la legalidad, prevenir accidentes y reducir riesgos para las familias mexiquenses, además de contribuir al combate del tráfico ilegal de armas.

Canje de Armas 2026 retira 218 armas y 353 granadas de las calles del Edoméx. (Cortesía)

El programa forma parte de la estrategia integral de construcción de paz impulsada por los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de disminuir la violencia en hogares y comunidades, prevenir incidentes derivados del uso indebido de armas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

La campaña permanecerá vigente hasta el próximo 26 de septiembre. Durante esta semana, los módulos de canje operarán en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Tenancingo y Tlalnepantla.

Las sedes, horarios y fechas de atención pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en Facebook (@SS.Edomex) y X (@SS_Edomex).