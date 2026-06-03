A tres años de la elección en el Estado de México, la administración de Delfina Gómez Álvarez, presentó avances en los ejes que marcó su proyecto de gobierno: bienestar social, infraestructura y movilidad, así como seguridad y combate a la impunidad.

El día 4 de junio de 2023, Gómez Álvarez obtuvo más de 3.3 millones votos, equivalentes al 54 por ciento de la votación, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar la entidad más poblada del país.

Mujeres con Bienestar y la incorporación de personas sin seguridad social al sistema IMSS-Bienestar, son programas impulsados durante su mandato. (Cortesía)

Programas y políticas sociales en el Estado de México

Uno de los programas emblemáticos de la administración de Delfina Gómez es Mujeres con Bienestar, mediante el cual se entregan apoyos económicos directos a mujeres de entre 18 a 64 años en situación de vulnerabilidad, sin intermediarios ni condicionamientos.

Mientras que en el rubro de la salud, el Gobierno del Estado de México impulsó la incorporación de personas sin seguridad social al sistema IMSS-Bienestar y reactivó obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años, entre ellas el Hospital General Valle Ceylán, en Tlalnepantla, y el Centro Integral de Oncología de Ecatepec. Además, se avanzó en la conclusión y puesta en marcha de hospitales municipales en Chicoloapan, Tepotzotlán, Zinacantepec, Zumpango, Acolman, Cuautitlán Izcalli y Aculco.

También, promovió la aprobación de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, que endurece sanciones contra el maltrato animal, y consolidó las Audiencias Ciudadanas como un mecanismo permanente de atención directa, mediante el cual la gobernadora y su gabinete escuchan y atienden personalmente las demandas de la población.

Su administración concluyó el Tren Interurbano México-Toluca; impulsó la Operación Enjambre y la Operación Caudal. (Cortesía)

Estrategias de movilidad y operativos de seguridad implementados

La movilidad se consolidó como uno de los principales frentes de inversión pública. Durante estos tres años se avanzó en la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, en el tramo Observatorio-Zinacantepec; en la ampliación de la línea Lechería-AIFA hacia Huehuetoca; y en la construcción del corredor Martín Carrera-Tepexpan. Asimismo, entró en operación el Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha.

En materia de seguridad, la administración impulsó la Operación Enjambre, una estrategia orientada a detectar, investigar y sancionar actos de corrupción e ilegalidad cometidos por servidores públicos, bajo la premisa de que en el EDOMEX, no habrá impunidad para quienes traicionen la confianza ciudadana. De manera paralela, la Operación Caudal permitió combatir redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de agua potable, mediante el desmantelamiento de tomas clandestinas.