Gracias a las estrategias de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México registró una reducción histórica del 54% en el promedio diario de homicidios dolosos, cifra que fue dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Edomex pasó de 6.63 casos diarios en septiembre del 2024 a 3.06 casos en marzo del 2026, siendo la cifra más baja desde el 2015.

Homicidios en Estado de México caen a su nivel más bajo desde 2015

Marcela Figueroa Figueroa, titular del SESNSP, señaló que la reducción anual de homicidios dolosos en el Estado de México es del 50% respecto al 2024, lo que confirma un resultado positivo en la estrategia de seguridad de la entidad.

Gobierno del Edomex reporta baja histórica en homicidios desde 2015 (cortesía)

Asimismo, destacó que la estrategia de seguridad se analiza de manera diaria en la Mesa de Paz, donde participan autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de mejorar los indicadores de seguridad a nivel estatal.

Con estos resultados, el gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan las corporaciones de seguridad, con el fin de que la población se desarrolle en un estado en paz y tranquilo.