Con el objetivo de fortalecer y mejorar la movilidad en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha impulsado la construcción del Boulevard Teotihuacán–Maquixco, obra que será de las más importantes de su administración, generando impacto social y económico. Con una inversión de 56 millones de pesos, el Boulevard Teotihuacán–Maquixco beneficiará a 125 mil mexiquenses.

Boulevard Teotihuacán–Maquixco generará empleos y desarrollo

En el marco del “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, esta obra se desarrollará en dos tramos estratégicos, incluyendo la ampliación de la vialidad, la construcción de pavimento asfáltico y el mejoramiento de la base hidráulica.

Boulevard Teotihuacán–Maquixco en Edomex beneficiará a 125 mil mexiquenses (cortesía)

Por otra parte, se dio a conocer que contará con una ciclopista, banquetas y guarniciones, lo que garantizará una movilidad segura. Asimismo, el Boulevard Teotihuacán–Maquixco ha generado mil 877 empleos directos e indirectos en la entidad.

Este proyecto consolida a Teotihuacán como uno de los principales destinos turísticos del Estado de México, al mismo tiempo que el gobierno del Edomex reafirma su compromiso de impulsar acciones que detonen el desarrollo económico y social, beneficiando a sectores de restaurantes, comercios y servicios turísticos.