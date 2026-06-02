La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dio a conocer la captura de Omar “N”, identificado como el presunto autor material del asesinato del exlegislador local Francisco Brian Rojas Cano.

Esta captura marca un avance en el caso Francisco Brian Rojas Cano, cuyo asesinato ocurrió a inicios de 2025, cuando fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en oficinas del Instituto de la Función Registral en Cuautitlán, Estado de México.

Omar “N” podría pasar 70 años en prisión por caso Francisco Brian Rojas Cano

La Fiscalía del Estado de México confirmó este día la detención de Omar “N”, señalado como el presunto asesino del exlegislador Francisco Brian Rojas Cano.

Su captura es el resultado de diversos trabajos de inteligencia y de campo que permitieron ubicar al presunto responsable, quien se cree fue la persona que disparó el arma contra el exfuncionario.

Fiscalía del Edomex confirma detención del presunto autor material del asesinato de Francisco Brian Rojas Cano (Especial)

Según indicaron las autoridades, las investigaciones ministeriales revelaron que la agresión fue planeada minuciosamente un día antes en un restaurante de Cuautitlán Izcalli.

En dicha reunión, se habría ofrecido la cantidad de 500 mil pesos a Omar “N” para que asesinara al exdiputado local.,

El informe detalla que, tras recibir el dinero, el agresor acudió al edificio gubernamental para esperar el arribo de la víctima y posteriormente huir en una motocicleta que le fue facilitada por sus cómplices.

Con este avance, la Fiscalía Edomex busca consolidar el expediente contra todos los responsables del asesinato de Francisco Brian Rojas Cano para que sean sentenciados por el crimen.

Omar “N” podría ser sentenciado hasta con 70 años de prisión si el sistema judicial lo encuentra culpable por el delito de homicidio calificado.