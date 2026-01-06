El gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficiarios Fiscales 2026 se llevará a cabo del 1 de enero al 6 de abril del 2026, con el objetivo de favorecer a un mayor número de mexiquenses.

A través de la Secretaría de Finanzas, el Edomex amplió el subsidio a la tenencia a automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos con IVA incluido.

Gobierno del Edomex inicia el Programa de Subsidio a la Tenencia 2026

Como parte de este programa, se detalló que los propietarios de vehículos con placas de otro estado que reemplacen en el Edomex no pagarán tenencia y podrán obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Asimismo, se explicó que el propósito es fortalecer el apoyo directo a la economía familiar, reducir el gasto anual y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De acuerdo con la administración del Edomex este 2026 el subsidio del 100% será aplicable a vehículos con placas expedidas a partir del 2021. Mientras que a los vehículos con placas en el 2020 y anteriores solo se les aplicará el 50%.

Gobierno del Edomex inicia el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026 con nuevos beneficios fiscales (Cortesía)

¿Quiénes pueden acceder al subsidio a la tenencia vehicular?

Este beneficio se podrá solicitar hasta el 6 de abril siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

Ser persona física residente en el Estado de México

Contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor no exceda 638 mil para automóviles o 250 mil para motocicletas, IVA incluido

Estar al corriente o regularizar las obligaciones fiscales estatales

Cubrir el pago del refrendo 2026: $990 para automóviles y $731 para motocicletas

Mientras que para los vehículos emplacados en otra entidad se les subsidiará el 100% de la tenencia vehicular 2026 y se condona el total del ISAVAU, siempre que el trámite se realice del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos de 638 mil para automóviles y 250 mil para motocicletas, IVA incluido.

Beneficios fiscales por realizar el reemplacamiento en 2026

El Estado de México señaló que además de la condonación del subsidio, se aplicarán beneficios adicionales de la siguiente manera:

Para vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores: Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y anteriores, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026.

Vehículos con placas 2021 sin cambio de propietario: Condonación del 100% del ISAVAU para quienes estén al corriente en tenencia y refrendo 2025, y 50% de condonación para quienes tengan adeudos y se regularicen

Vehículos con placas en el 2020 y anteriores: Condonación del 100% de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento

Con estos beneficios, el gobierno del Estado de México busca facilitar la regularización vehicular y aliviar de manera inmediata la carga económica de las familias. Asimismo, se busca fomentar el cumplimiento fiscal.

Si quieres conocer más acerca de estos beneficios, puedes ingresar a la página https://sfpya.edomexico.gob.mx, o contactarte directamente con la Secretaría de Finanzas a través del número 800 715 43 50 o en redes sociales como Secretaría de Finanzas en Facebook y @FinanzasEdomex en X.