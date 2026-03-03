El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que se aplicará un gran beneficio para los conductores, pues la tenencia tendrá el 100% de descuento si se paga antes de que acabe marzo.

Al respecto, se informó que se trata de un subsidio que puede obtener los conductores si cumplen con una serie de requisitos ya definidos por las autoridades fiscales capitalinas.

Estos son los requisitos para obtener el 100% de descuento en la tenencia CDMX

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno capitalino, para poder acceder al 100% de descuento tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al corriente en los pagos de la tenencia CDMX previos, así como el refrendo

El valor del vehículo, incluyendo IVA y depreciación que aplique, debe ser menor a 638 mil pesos

No contar con multas de tránsito pendientes ni adeudos de verificación

Ser una persona física o moral sin fines de lucro

Cumplir con el pago del refrendo 2026

Contar con la tarjeta de circulación vigente o realizar la renovación

Cabe destacar que las motocicletas también pueden gozar del subsidio, pues la SAF resaltó que para esos vehículos el valor máximo que puede aplicar es de 250 mil pesos.

Tenencia CDMX (Eduardo Díaz/ sdonoticias)

Tenencia CDMX: Estos son los pasos para realizar el pago y tener el 100% de descuento

Al dar a conocer sobre el 100% de descuento en la tenencia CDMX, las autoridades capitalinas también indicaron que los interesados, deberán seguir estos pasos para acceder al beneficio:

Consulta el adeudo que tienes en el portal de la Secretaría de Finanzas de CDMX o en la app Tesorería CDMX

Verifica que tu vehículo cumple con el valor máximo permitido y que no tienes multas pendientes

Genera la línea de captura para el pago del refrendo vehicular

Realiza el pago en línea con tarjeta de crédito o débito, o de preferirlo, en bancos autorizados o en los centros de servicio Tesorería

Pero el paso más importante para tener el descuento total, es que realices el pago antes del 31 de marzo, pues con ello el subsidio se aplica automáticamente sin necesidad de pagar la tenencia.