A una semana de haber sido presentado, el Congreso de la LXII Legislatura aprobó, por unanimidad, el Paquete Fiscal 2026 para el Estado de México, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde más del 50% será destinado al bienestar social e inversión pública.

Edomex tendrá más gasto social y cero contratación de deuda

Durante la presentación del paquete, el secretario de finanzas, Óscar Flores Jiménez, mantuvo una charla con todas las fuerzas políticas para dialogar de manera técnica, transparente y abierta, con el objetivo de aclarar dudas sobre proyecciones, orden del gasto y la responsabilidad hacendaria.

Por su parte, las y los legisladores aseguraron que este presupuesto 2026 mantiene ejes principales en crecimiento ordenado, impulso social y mayor infraestructura.

Es por ello que, desde el Congreso del Estado de México, el Paquete Fiscal 2026, presentado por Delfina Gómez, fue aprobado por unanimidad, por lo que se contempla:

Ingresos de 410 mil 342 millones de pesos

Cero contratación de deuda

54% de gasto destinado al bienestar social

19 mil 818 millones de pesos para la inversión pública

Con esta aprobación, el Congreso mantiene su respaldo a la gobernadora para trabajar con estabilidad, responsabilidad y justicia financiera en beneficio de miles de mexiquenses.