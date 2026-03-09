La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ve relajada, sonriente. Camina entre la gente con esa mezcla de cercanía y entusiasmo que suele aparecer cuando visita el Estado de México. No es la primera vez. Tampoco parece que será la última.

A su lado está la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien la acompaña durante toda la jornada. Entre ambas hay complicidad política, pero también una relación que se percibe fluida en los actos públicos.

No es casualidad que la presidenta regrese constantemente a territorio mexiquense. Desde que asumió el cargo, el 1 de octubre de 2024, ha realizado entre 18 y 20 visitas al Estado de México, convirtiéndolo en uno de los estados más recorridos por la mandataria. Y este sábado no fue la excepción.

Sheinbaum y Delfina recorren el oriente del Edomex entre escuelas, vivienda y cercanía con la gente

La gira fue larga. Tres municipios del oriente mexiquense —Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac— recibieron a la presidenta y a la gobernadora en una jornada que mezcló política, educación, vivienda y territorio.

Claudia Sheinbaum recorrió Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac junto a la gobernadora Delfina Gómez (cortesía)

Los ejes del día fueron las obras y los programas. Primero, educación. En Chimalhuacán e Ixtapaluca, la presidenta inauguró dos nuevos Bachilleratos Nacionales que beneficiarán a 2 mil 160 jóvenes, quienes ahora tendrán una preparatoria más cerca de sus hogares.

Desde el templete, Sheinbaum insistió en la apuesta educativa de su gobierno.

“Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación. A los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Los planteles no son menores. Cada uno tendrá capacidad para 540 estudiantes por turno, con aulas, laboratorios, talleres y espacios deportivos. En Chimalhuacán el bachillerato cuenta con tres edificios, 12 aulas, tres talleres, laboratorio y cancha multifuncional; mientras que en Ixtapaluca se construyeron dos edificios, 12 aulas y cuatro laboratorios.

Claudia Sheinbaum recorrió Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac junto a la gobernadora Delfina Gómez (cortesía)

La inversión fue significativa: 50 millones de pesos en construcción y 17 millones en equipamiento, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva.

Pero la jornada aún tenía otro momento importante. En Tecámac, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta encabezó la entrega de 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y 447 constancias de condonación de créditos del Fovissste, principalmente a mujeres. Muchas de ellas levantaban sus carpetas con documentos mientras sonreían para las cámaras.}

“Algo tan sencillo como tener la propiedad de nuestra vivienda, que con esfuerzo hemos ido pagando, era un derecho que parecía imposible” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Las beneficiarias escuchaban atentas. Algunas levantaban el celular para grabar; otras buscaban acercarse al final del evento para conseguir una fotografía con la presidenta o con la gobernadora. Porque ese fue otro de los momentos constantes durante la gira: la gente acercándose para saludar, pedir selfies o simplemente estrechar la mano de ambas.

Claudia Sheinbaum recorrió Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac junto a la gobernadora Delfina Gómez (cortesía)

Cuando llegó su turno de hablar, Delfina Gómez tomó el micrófono con su estilo pausado.

“Presidenta, sea usted bienvenida aquí con el cariño que le tenemos a todos los mexiquenses… para mí es muy grato poder darle la más cálida bienvenida al Estado de México a nuestra querida Presidenta de la República”. Delfina Gómez, gobernadora del Edomex

Minutos después, Sheinbaum respondió con palabras que arrancaron aplausos.

“Saludo con mucho gusto a Delfina Gómez, nuestra gobernadora del Edomex, que la queremos muchísimo… una mujer sencilla, pero de gran corazón, que con honestidad está llevando adelante al Estado de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mientras la extensa gira de trabajo terminaba, estudiantes, madres de familia y beneficiarios del programa de vivienda seguían acercándose para una última foto.

Claudia Sheinbaum recorrió Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac junto a la gobernadora Delfina Gómez (cortesía)

La escena se repite cada vez que la presidenta regresa al Estado de México. Y todo indica que seguirá ocurriendo. No solo porque se trata de la entidad más poblada del país —con más de 17 millones de habitantes— o porque ahí se concentran programas sociales, vivienda y proyectos de movilidad como el tren interurbano El Insurgente.

También porque, cada vez que Claudia Sheinbaum pisa suelo mexiquense, lo hace acompañada de una gobernadora con la que camina en la misma dirección.