En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, destacó la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de padecimientos oncológicos ginecológicos entre sus derechohabientes.

La institución informó que ha fortalecido las acciones de prevención mediante estudios diagnósticos, especialmente mastografías, con el objetivo de detectar de manera oportuna el cáncer de mama y mejorar la atención médica para las mujeres.

ISSSTE fortalece detección temprana de cáncer de mama para mujeres

El ISSSTE refrendó su compromiso con la salud y el bienestar de las derechohabientes al ampliar los servicios de diagnóstico y atención médica preventiva, lo que ha permitido avances importantes durante la administración de Martí Batres en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de estas acciones, entre 2025 y febrero de 2026 el instituto realizó 148 mil 233 mastografías, lo que representa un incremento de 58.2 por ciento en comparación con 2024, año en el que se registraron 93 mil 702 estudios.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las estrategias de prevención y detección oportuna del cáncer de mama en beneficio de las mujeres derechohabientes.

En el marco del proyecto conocido como Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE reiteró su compromiso de fortalecer la atención integral para las mujeres mediante la ampliación de servicios preventivos, estudios diagnósticos y tratamientos especializados.