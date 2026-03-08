La presidenta nacional de PresidentasMX, Susana Cueto, encabezó una jornada de diálogo ciudadano en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde integrantes de la organización recorrieron calles, mercados y espacios públicos para compartir información sobre programas y acciones de gobierno.

La actividad tuvo como objetivo acercar información a la ciudadanía sobre los avances impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las políticas implementadas en la capital por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

PresidentasMX recorre Cuajimalpa para dialogar con vecinos

Durante el recorrido, las integrantes de PresidentasMX sostuvieron conversaciones directas con vecinos, comerciantes y familias de la zona para explicar distintos programas enfocados en bienestar social, seguridad pública, movilidad y servicios de salud.

El encuentro comenzó en la explanada principal de Cuajimalpa, donde Susana Cueto y su equipo se reunieron con residentes de la alcaldía para escuchar inquietudes y compartir información sobre diversas políticas públicas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a distintos puntos de la demarcación, incluyendo el tradicional Mercado de Cuajimalpa, uno de los principales espacios de convivencia y actividad económica del lugar.

En cada parada, las representantes de la organización dialogaron con comerciantes, jóvenes y amas de casa sobre los programas impulsados desde el gobierno federal y local. Entre los temas que generaron mayor interés destacaron el fortalecimiento de la seguridad, el acceso a programas sociales, el mejoramiento del transporte público y las estrategias para ampliar la cobertura de servicios de salud.

La dirigente Susana Cueto explicó que este tipo de actividades buscan mantener una comunicación directa con la ciudadanía y promover la participación de las mujeres en la vida pública.

De acuerdo con la organización, estos recorridos forman parte de una estrategia para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, así como para impulsar el liderazgo femenino en los procesos de transformación social.

Finalmente, PresidentasMX reiteró la invitación a más mujeres para integrarse a sus actividades y participar en espacios de diálogo ciudadano que promuevan la igualdad de género y la participación comunitaria.