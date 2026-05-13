Los ejidatarios de Tonanitla levantaron el bloqueo que mantuvieron durante casi 40 horas en los accesos y salidas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que la circulación hacia la terminal aérea ya fue restablecida.

Luego de intensas negociaciones, los ejidatarios de Tonanitla liberaron la vía principal de acceso al AIFA tras alcanzar acuerdos preliminares con el Gobierno Federal respecto al conflicto por límites territoriales con el municipio de Tecámac.

El bloqueo afectó de manera directa a miles de pasajeros, trabajadores y servicios de transporte que durante casi dos días enfrentaron complicaciones para ingresar y salir del aeropuerto.

¿Por qué bloquearon el AIFA los ejidatarios de Tonanitla?

La protesta comenzó desde las primeras horas del lunes 11 de mayo de 2026, cuando un grupo de ejidatarios cerró los accesos al AIFA para exigir atención a una disputa territorial relacionada con aproximadamente 850 hectáreas de tierras ejidales.

De acuerdo con los inconformes, dichos terrenos podrían ser incorporados al municipio de Tecámac, situación que consideran una afectación directa a los límites territoriales de sus ejidos.

Los manifestantes solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para resolver un conflicto que, señalaron, lleva varios años sin solución.

Además, acusaron a la senadora Mariela Gutiérrez y a la alcaldesa de Tecámac, Rosa María Wong, de intentar apropiarse de alrededor de 800 hectáreas pertenecientes al ejido de Tonanitla.

¿Qué acuerdos permitieron levantar el bloqueo en el AIFA?

Según reportes difundidos por los periodistas Azucena Uresti y Luis Cárdenas, los ejidatarios accedieron a retirar el bloqueo tras concretarse compromisos para instalar una mesa de trabajo resolutiva.

Entre los acuerdos alcanzados destacan:

Instalación inmediata de una mesa de diálogo para revisar expedientes de indemnización.

Participación de funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Seguimiento puntual a pagos y acuerdos pendientes.

Liberación de carriles en ambos sentidos para restablecer el libre tránsito hacia el AIFA.

Así afectó el bloqueo de Tonanitla a pasajeros del AIFA

Durante las 40 horas que permaneció el cierre, miles de usuarios enfrentaron retrasos y dificultades para llegar a sus vuelos.

El AIFA activó protocolos de apoyo y recomendó utilizar rutas alternas como la autopista México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense; sin embargo, ambas vialidades registraron fuerte saturación vehicular.

En redes sociales, pasajeros reportaron retrasos de hasta dos horas para ingresar a la terminal aérea, mientras empresas de transporte terrestre tuvieron que modificar rutas e itinerarios.

¿Cómo está el acceso al AIFA hoy?

La circulación hacia el AIFA ya opera con normalidad este miércoles; no obstante, los ejidatarios advirtieron que permanecerán en “alerta” ante posibles incumplimientos de las autoridades.

Los manifestantes señalaron que, si no se respetan los nuevos acuerdos y plazos establecidos en las mesas de negociación, podrían retomar las movilizaciones y bloqueos en los accesos al aeropuerto.

Por ahora, se recomienda a los viajeros consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de dirigirse al AIFA, aunque la vía principal por Tonanitla ya se encuentra completamente despejada.