Desde las 7:00 de la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, ejidatarios de Tonanitla mantienen un bloqueo en los accesos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Con camiones y tractores, los manifestantes cerraron distintos puntos sobre el Camino Libre a Tonanitla, vialidad ubicada entre Tecámac y el Circuito Exterior Mexiquense, lo que ha provocado complicaciones para los usuarios que intentan llegar al AIFA para abordar sus vuelos.

Ante las afectaciones, el aeropuerto informó que ya brinda apoyo a los pasajeros afectados y emitió recomendaciones y rutas para arribar a tiempo a la terminal aérea.

Estas son las rutas alternas para llegar al AIFA tras bloqueo de ejidatarios

A través de un breve comunicado, el AIFA confirmó el bloqueo vial en ambos sentidos sobre el Camino Libre a Tonanitla, situación que afecta accesos y salidas hacia el aeropuerto.

Las zonas con mayores afectaciones son:

Camino Libre a Tonanitla

Conexión entre Ecatepec y el AIFA

Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac

Paso hacia la autopista México-Pachuca

Sin embargo, el aeropuerto dio a conocer algunas alternativas viales y de transporte público para que los pasajeros puedan llegar al AIFA como:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Línea 1 del Mexibús

Tren Felipe Ángeles desde Buenavista, en CDMX

Además, el AIFA recomendó a los viajeros anticipar su llegada debido a que los bloqueos continúan, de acuerdo con el último corte informado a las 13:30 horas de este lunes 11 de mayo de 2026.

Rutas alternas para llegar al AIFA tras bloqueo de ejidatarios (Comunicado del AIFA)

Así apoya el AIFA a pasajeros afectados por bloqueo en Tonanitla

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también informó sobre las medidas de apoyo implementadas para los pasajeros que quedaron varados cerca del bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla.

Como parte de estas acciones, el AIFA puso a disposición dos camiones para trasladar a los usuarios desde la zona afectada hasta las instalaciones del aeropuerto, especialmente a quienes tuvieron que caminar para intentar librar la manifestación de ejidatarios.