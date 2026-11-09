El Gobierno del Estado de México avanza en la repavimentación con trabajos en distintos corredores carreteros y avenidas de la entidad. Durante 2026, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha intervenido más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades, mientras prepara una nueva etapa de rehabilitación de calles y caminos.

Entre las principales obras se encuentra la rehabilitación de 108 kilómetros del Periférico Norte, a la que se suman trabajos en Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense.

Estas rutas conectan distintos municipios y forman parte de los trayectos cotidianos de miles de personas en el territorio mexiquense.

EdoMéx amplía trabajos de rehabilitación carretera

Las intervenciones en los principales corredores forman parte de una estrategia de rehabilitación carretera que busca recuperar vialidades de distintas regiones del estado.

Además de las obras de mayor extensión, el gobierno estatal puso en marcha un programa de bacheo con una inversión de 300 millones de pesos para reparar 275 mil metros cuadrados de calles y caminos durante noviembre y diciembre.

De acuerdo con la información estatal, la superficie que será intervenida equivale a 39 canchas de fútbol profesional y beneficiará a más de 4.5 millones de mexiquenses.

EdoMéx repavimenta más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades (cortesía )

¿Qué avenidas y carreteras serán rehabilitadas?

La siguiente etapa de los trabajos contempla intervenciones en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango.

Para el Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos del programa de bacheo. Además, el gobierno estatal analiza realizar trabajos de reencarpetamiento en la carretera Toluca-Palmillas.

Con estas acciones, la administración estatal busca atender tanto los grandes corredores de movilidad como las calles y caminos que requieren reparaciones.

Delfina Gómez llama a municipios a participar en el mantenimiento de vialidades

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar la infraestructura carretera del Estado de México.

También convocó a los gobiernos municipales a destinar recursos al mantenimiento de sus propias calles, con el propósito de ampliar la cobertura de las intervenciones y atender las necesidades de movilidad de la población.

La estrategia combina obras de repavimentación de gran extensión con trabajos de bacheo y rehabilitación en vialidades locales, con acciones programadas durante los últimos meses de 2026.