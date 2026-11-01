Delfina Gómez impulsa túnel Churubusco-Xochiaca para prevenir inundaciones

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa el túnel Churubusco-Xochiaca, una construcción que ya opera en Nezahualcóyotl y tiene capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua pluvial por segundo.

Con una inversión superior a los 450 millones de pesos, la infraestructura forma parte del Plan Oriente, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la mandataria mexiquense.

El proyecto busca mejorar el manejo de las lluvias y beneficiar a más de un millón de habitantes de municipios del Estado de México y de la Ciudad de México.

Túnel Churubusco-Xochiaca ayuda a prevenir inundaciones en Neza (Cortesía )

Delfina Gómez fortalece infraestructura hidráulica en el oriente del Edoméx

El túnel Churubusco-Xochiaca representa una de las acciones de infraestructura hidráulica contempladas en el Plan Oriente, estrategia que busca atender las necesidades de la región y reducir los riesgos asociados a las precipitaciones intensas.

La obra cobra relevancia después de la fuerte tormenta registrada en septiembre de 2025, cuando calles de Nezahualcóyotl quedaron anegadas y diversas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua. Un año después, el municipio cuenta con este sistema para agilizar el desalojo de agua pluvial y disminuir la saturación de la red de drenaje.

La infraestructura beneficia a más de un millón de habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, en el Estado de México, así como de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Así funciona el túnel Churubusco-Xochiaca para desalojar agua de lluvia

El túnel tiene cinco metros de diámetro y conduce el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca. Para realizar esta tarea, el sistema cuenta con un colector de 2.44 metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas de alta potencia, que permiten captar y trasladar el agua para agilizar su desalojo.

Su capacidad alcanza hasta 16 mil litros por segundo, lo que permite atender grandes volúmenes de agua durante las precipitaciones y reducir la presión sobre el drenaje.

Entre las colonias de Nezahualcóyotl que reciben beneficios directos se encuentran Las Águilas, Ampliación Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3, donde la obra mejora la capacidad para desalojar el agua pluvial.

A estas acciones se suman trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento de las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado. Estas intervenciones permiten recibir mayores volúmenes de agua durante la temporada de lluvias y complementan la infraestructura construida en la zona.

Con estas obras, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, participa en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica del oriente de la entidad, con acciones dirigidas a mejorar el manejo de las lluvias y reducir el riesgo de inundaciones para la población.