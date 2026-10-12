El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó los resultados de la administración de Delfina Gómez Álvarez durante sus primeros tres años de gobierno, así como los proyectos anunciados para los próximos años, tras acompañar a la gobernadora en sus cuatro informes regionales.

Durante los encuentros realizados en Donato Guerra, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan y San Felipe del Progreso, Couttolenc resaltó avances en materia de reducción de la pobreza, generación de empleo, seguridad, infraestructura y cuidado ambiental. También reconoció la cercanía de la mandataria con la población y su disposición para escuchar y atender las necesidades de los municipios.

Entre los datos que destacó, mencionó que casi 1.9 millones de mexiquenses superaron la condición de pobreza entre 2022 y 2024. Asimismo, indicó que uno de cada tres empleos formales generados en el país se creó en el Estado de México, mientras que la tasa de incidencia delictiva disminuyó 15.5 por ciento entre 2024 y 2025.

Pepe Couttolenc destaca obras de infraestructura y movilidad en Edomex

Al referirse a los resultados presentados en Donato Guerra, el dirigente estatal del Partido Verde resaltó la rehabilitación y el mantenimiento de más de mil 600 kilómetros de caminos en 38 municipios del sur mexiquense, obras que, de acuerdo con la información compartida, benefician a cerca de tres millones de personas.

En Cuautitlán Izcalli, destacó la realización de 333 obras de infraestructura y movilidad, entre ellas la rehabilitación integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

Por otra parte, durante el informe regional de Chicoloapan, subrayó la inversión superior a 110 mil millones de pesos del Plan Integral de la Zona Oriente, destinado a proyectos de movilidad, salud, agua, educación y servicios públicos, en coordinación con el Gobierno de México y los municipios.

En San Felipe del Progreso, Couttolenc resaltó las obras relacionadas con el suministro de agua que han beneficiado a más de un millón 560 mil personas del norte del Estado de México y del Valle de Toluca.

Delfina Gómez anuncia proyectos de salud, transporte y atención social

Sobre los proyectos previstos para los próximos años, el secretario general del PVEM mencionó la creación de la Universidad Agroalimentaria del Sur, en Coatepec Harinas, así como la construcción y rehabilitación de cinco hospitales, con una inversión anunciada de 9 mil 400 millones de pesos.

También destacó las clínicas de salud Bienestar Contigo, que ofrecerán atención médica gratuita de primer nivel.

En materia de transporte público, señaló la Línea 5 del Mexibús Lechería-El Rosario, que beneficiará a habitantes de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tultitlán y Tlalnepantla, así como la Línea 6 Zinacantepec-Lerma, que estará conectada con el Tren Interurbano México-Toluca.

A estos proyectos se suman los Centros Colibrí, enfocados en la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle o vulnerabilidad.

Finalmente, Couttolenc reconoció la cercanía y sencillez que, a su consideración, caracterizan al gobierno de Delfina Gómez, además de su disposición para mantener el contacto directo con la población.

El dirigente reiteró el respaldo del Partido Verde a la administración estatal y refrendó su disposición para continuar trabajando con la gobernadora en favor de los habitantes de la entidad.