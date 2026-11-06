Ante las constantes quejas ciudadanas por baches y deterioro de vialidades, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez advirtió que el Gobierno del Edoméx podría retirar las concesiones carreteras a las compañías privadas que incumplan con el mantenimiento de carreteras en la entidad.

La mandataria señaló que los contratos estarán sujetos a una evaluación y que las empresas concesionarias deberán responder por las obligaciones que adquirieron.

Delfina Gómez advierte a retirar concesiones a empresas (cortesía )

Periféricos y vialidades presentan problemas de mantenimiento

Entre las carreteras y vialidades con mayores problemas se encuentran Periférico Norte, Periférico Oriente, Paseo Tollocan y Matlazincas, donde la Junta de Caminos estatal ha tenido que intervenir ante la falta de capacidad de las empresas responsables.

La revisión contempla el cumplimiento de los contratos privados, las condiciones actuales de las vialidades y los avances del programa de reconstrucción carretera, dividido en cuatro etapas. Los resultados serán presentados a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las quejas por baches en el Estado de México han colocado el mantenimiento de las carreteras entre los temas que serán considerados durante la evaluación de las concesiones.

Delfina Gómez advierte a retirar concesiones a empresas (cortesía )

Rehabilitación carretera supera el 50 por ciento de avance

La gobernadora Delfina Gómez también destacó los trabajos realizados en mil 638 kilómetros de carreteras del sur mexiquense, particularmente en las regiones de Tejupilco e Ixtapan de la Sal, donde las labores de rehabilitación comenzaron a principios de año.

La gobernadora señaló que la entidad no contaba con un plan de rescate carretero de esta magnitud desde hace más de cuatro décadas. Asimismo, estimó que el programa de rehabilitación de carreteras supera el 50 por ciento de avance y reiteró que las compañías deberán cumplir con sus contratos.

Delfina Gómez advierte a retirar concesiones a empresas (cortesía )

La mandataria sostuvo que las empresas concesionarias deben responder por sus obligaciones con la misma puntualidad con la que exigen el cumplimiento de los compromisos del gobierno.