El día de viernes 7 de noviembre, se llevarán a cabo diversos bloqueos en Edomex, pues transportistas advierten que estas 4 vialidades las que estarán cerradas durante las protestas:

Caseta San Cristóbal, sobre la Autopista México–Pachuca Texcoco–Lechería, en las inmediaciones de la Central de Abastos López Portillo, a la altura del DIF Ecatepec Avenida Insurgentes, a la altura del Palacio Municipal de San Cristóbal, Ecatepec

Bloqueos en Edomex: Transportistas se manifestarán en Ecatepec por esta razón

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), anunció que el viernes 7 de noviembre se van a realizar una serie de bloqueos en Edomex.

De acuerdo con la información emitida por la organización, se tratará de una manifestación que se llevará a cabo en 4 vialidades que son de gran importancia en el municipio de Ecatepec.

Asimismo, resaltó que los bloqueos en Edomex que se concentrarán en Ecatepec, se llevarán a cabo para exigir la destitución del director de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna.

“Solicitud a la Presidenta Municipal de Ecatepec Lic. Azucena Cisneros Cross, la destitución del C. Luis Enrique Serna García, Director de Tránsito Municipal y Técnico Operativo” AMOTAC

Sobre ello, la AMOTAC resaltó en su comunicado que se exige el despido del funcionario debido a que los elementos de seguridad pública y tránsito municipal han desatado una ola de abusos.

Al advertir que los agentes municipales “ven al transporte de carga como símbolo de pesos”, el organismo acusó que suelen incurrir en actos como los siguientes:

Obligar a pagar servicios de grúas con costos de 50 mil y hasta 200 mil pesos

Extorsiones de hasta 30 mil pesos a cambio de liberar unidades retenidas

Bloqueos en Edomex (cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Bloqueos en Edomex: AMOTAC advierte que manifestación sí se realizará

Desde el lunes 3, comenzaron a circular versiones en las que se aseveraba que los bloqueos en Edomex anunciados para el 7 de noviembre podría no realizarse debido a diferencias entre transportistas.

Sin embargo, el delegado Estatal de AMOTAC en el Estado de México, Neri Santiago, compartió un comunicado en el que advirtió que la movilización está en pie y sí se llevará a cabo.

Sobre lo ocurrido, el representante del organismo explicó que las versiones sobre las diferencias internas, se debe a que hay otra organización de nombre similar que se ha deslindado de las protestas.

No obstante, resaltó que el otro grupo de transportistas no está vinculado con AMOTAC, por lo que sí se avanzará con las acciones de protesta en Ecatepec.