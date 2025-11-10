La Dirección de Tránsito y Vialidad Nezahualcóyotl reportó que hoy lunes 10 de noviembre la avenida Bordo Xochiaca permanece bloqueada por vecinos de la demarcación.

Según la información, el bloqueo de la circulación en la avenida Bordo Xochiaca se encuentra a la altura de la zona comercial de Ciudad Jardín en el Estado de México (Edomex).

Bloqueo del Bordo Xochiaca en Nezahualcóyotl (Captura de pantalla)

Bloqueo hoy en Bordo Xochiaca: Esto piden los vecinos que cerraron carreteras

Un grupo de vecinos del municipio de Nezahualcóyotl, en Edomex, bloquearon la avenida Bordo Xochiaca para exigir el abastecimiento de agua potable en sus casas.

El reporte indica que son alrededor de 40 personas las que han cerrado esta carretera de Nezahualcóyotl en ambos sentidos, pues llevan bastante tiempo sin servicio de agua.

Los vecinos de varias colonias de Nezahualcóyotl comentan que desde hace tiempo solo tienen agua por pipas, pero ya están cansados de esta situación por lo que piden se regularice el servicio.

Cabe mencionar que la avenida Bordo Xochiaca es una carretera principal que conecta al Edomex con el oriente de la Ciudad de México (CDMX), por lo que los conductores se han visto afectados.