Edomex: Familia denuncian negligencia médica y violencia en clínica privada

México.- Una familia denunció negligencia médica y violencia en una clínica privada ubicada en el municipio de Naucalpan, Edomex, pues al ingresar a su bebé de 1 año y un mes, por falta de atención, murió.

Esta es la denuncia de Mariana González, una joven madre que explicó que el pasado viernes 1 de octubre, su bebé tuvo un accidente y sufrió quemaduras de segundo grado en su hogar.

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Debido a la urgencia de la situación, los padres del bebé lo llevaron a una clínica privada sobre calzada San Agustín en Naucalpan, sin embargo, recibieron un tratamiento inadecuado y no supieron reaccionar.

Poco tiempo después de que el bebé fue atendido por una médica de dicha clínica, por falta de atención, murió; y hasta ahora, no se sabe nada de la doctora que lo atendió pues está ilocalizable.

Para hacer visible el caso, este viernes 8 de octubre, la familia hará un memorial frente a la clínica desde las 09:30 horas, aproximadamente, cuando llegaron con el bebé para ser atendidos.

Familia fue agredida por personal del hospital

En entrevista con SDPnoticias, Mariana explicó que su bebé sufrió una quemadura de segundo grado, por lo que no estaba en peligro letal, pero la médica que lo atendió “no hizo lo que tenía que hacer”.

“Fue un mal tratamiento, no supieron reaccionar y mi bebé entró en una crisis, nadie del personal médico nos ayudó y falleció. La doctora desapareció y eso es lo que se tiene que investigar”. Mariana González

Después de la muerte de su bebé, la familia comenzó a ser hostigada por el personal médico de la clínica e incluso, por parte de un doctor identificado como el corresponsable, fueron agredidos.

En un video que han difundido por redes sociales, se escucha como este médico les habla del incendio de la Guardería ABC en 2009 para decir que “este tipo de casos” quedan impunes .

“El corresponsable de la clínica nos dijo que no iba a pasar nada si denunciamos. Además, personal que nunca se identificó, nos comenzó a hostigar sin ningún respeto por lo que acababa de suceder”. Mariana González

Las agresiones contra la familia del bebé podrían describirse como cinismo y trato inhumano frente a su pérdida, lo que complicó e hizo más dolorosa la situación.

Una advertencia sobre negligencia médica

Además de exponer la negligencia médica de esta clínica privada y la violencia en su contra, Mariana González señaló que con hacer público su caso, busca prevenir a otras personas.

“Es un llamado de atención para revisar este tipo de clínicas antes de confiar; y por la forma en la que nos trataron, creemos que no es la primera vez que sucede un caso de negligencia en este lugar”. Mariana González

Tras la muerte de su bebé, Mariana acudió a la Fiscalía de Naucalpan a denunciar la negligencia médica de la doctora que atendió a su bebé, por lo que la investigación está en curso .

Su exigencia principal es que la médica se haga responsable por sus acciones para que haya justicia, pero sobre todo, advertir a más familias que tengan cuidado al acudir a una clínica de este tipo.

Resaltó que perder a un ser querido es “lo peor en la vida” y que situaciones como el trato inhumano, en este caso médicos, hacen la situación más difícil y nadie lo merece.