México. - El pasado 1 de mayo, una mujer embarazada acudió al Hospital General de Zona 71 del IMSS en Veracruz, tras presentar contracciones y expulsión de sangre y líquido.

Sin embargo, el médico que le brindó la atención le dijo que lo ocurrido no se trataban de síntomas de alarma , por lo cual le dijo que regresara a su casa.

Incluso, como parte del caso de violencia obstétrica, el doctor le advirtió que no acudiera al hospital de forma constante, por que ello podría ser perjudicial para ella y su bebé.

No obstante, el doctor le señaló a la mujer que volviera a acudir al hospital durante las siguientes 8 o 19 horas.

En su testimonio, la víctima de violencia obstétrica de nombre Guadalupe Mireni, narró que el doctor desestimó su estado, pues le dijo que a pesar de las contracciones y el líquido, no había roto fuentes.

Asimismo, el doctor le señaló que solo cuando presentara niveles altos de presión y fiebre, que se podría determinar que ya había roto fuentes.

“Para él yo no había roto fuente porque me dijo que mientras no mojara toda mi ropa interior y dejara un charco de agua en el piso eso significaba la ruptura de fuente y que los verdaderos síntomas era que llevara presión alta, temperatura, que el bebé no se moviera, pero no las contracciones, no el sangrado, no la salida de líquido”

Guadalupe Mireni. Víctima de violencia obstétrica