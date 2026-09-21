Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, arrancó el programa “Domingos de Bachetón” en Santa María Chiconautla, con la participación de vecinos de los pueblos originarios y colonias, como parte de las acciones para mejorar las vialidades del municipio.

La jornada busca reforzar los trabajos de bacheo mediante la participación de los Consejos de Participación de pueblos y colonias, con el objetivo de acelerar la rehabilitación de calles y avenidas que diariamente utilizan miles de habitantes de Ecatepec.

Azucena Cisneros realiza jornada de bacheo en pueblos de Ecatepec

Los trabajos de bacheo se realizaron de manera simultánea en los demás pueblos originarios de Ecatepec: San Cristóbal, Guadalupe Victoria, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada.

Al inicio de la actual administración, Azucena Cisneros Coss y funcionarios del Ayuntamiento identificaron que 80 por ciento de las calles se encontraban deterioradas, por lo que se puso en marcha un programa intensivo de repavimentación y bacheo.

De esta manera comenzó el programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7, el cambio se siente en las calles”, en el que participan más de mil personas para atender las vialidades del municipio.

En las jornadas de bacheo nocturno trabajan 12 cuadrillas de trabajadores, además de otras 10 cuadrillas integradas por servidores públicos de 29 direcciones del gobierno municipal.

El personal cuenta con equipo y recibió capacitación sobre la aplicación y rendimiento de los materiales, así como las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos.

Azucena Cisneros arranca Domingos de Bachetón en Ecatepec (Cortesía)

Ecatepec suma a vecinos al programa Domingos de Bachetón

Como parte del fortalecimiento del Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7, el Ayuntamiento incorporó a vecinos de pueblos y colonias mediante el programa “Domingos de Bachetón”.

La estrategia busca ampliar la capacidad de atención y acelerar la rehabilitación de calles y avenidas en las distintas comunidades de Ecatepec, con la participación directa de la población.

Con estas jornadas, el gobierno municipal pretende avanzar en el mejoramiento de las vialidades y atender las necesidades de las personas que utilizan diariamente las calles del municipio.