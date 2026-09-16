Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, encabezó el Grito de Independencia ante más de 12 mil personas reunidas en la explanada municipal para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó la defensa de la soberanía, la paz y el orgullo de vivir en Ecatepec, además de llamar a erradicar problemas sociales como la corrupción, el clasismo y la violencia.

Azucena Cisneros encabeza Grito de Independencia en Ecatepec

Desde el balcón principal del Palacio Municipal, Azucena Cisneros encabezó la tradicional ceremonia del 15 de septiembre ante las familias reunidas en la explanada.

¡Viva la Independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva la dignidad del pueblo! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la paz! ¡Viva la honestidad! ¡Que muera la corrupción! ¡Que muera la deshonestidad! ¡Que muera el saqueo! ¡Que mueran el clasismo y el racismo! ¡Que muera la violencia! Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Posteriormente, las más de 12 mil personas que acudieron a la explanada municipal disfrutaron de un espectáculo piro musical que iluminó el cielo al ritmo de la música.

La celebración continuó con la presentación de la cantante oaxaqueña Lila Downs, quien interpretó algunos de sus éxitos. Previamente participaron agrupaciones como El Mariachi Femenil Amazonas y Calle 4.

Azucena Cisneros atestigua desfile cívico militar en Ecatepec

La mañana del 16 de septiembre, Azucena Cisneros también atestiguó el tradicional desfile cívico militar, en el que participaron alrededor de mil 900 personas.

El recorrido por el centro municipal estuvo integrado principalmente por alumnos de escuelas, representantes vecinales, policías municipales y estatales, integrantes de Fuerza de Tarea Marina Ecatepec, bomberos y trabajadores municipales.

Antes del desfile, la alcaldesa, acompañada por Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, así como por las regidoras Oliva Salinas Tello y Zoraida Alcaraz Yáñez, entre otros servidores públicos, realizó una guardia solemne y colocó un arreglo floral ante el monumento Trilogía, dedicado a José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana.

Policía y sociedad civil participan en desfile del 16 de septiembre en Ecatepec

Como parte de las fuerzas de seguridad, participaron 390 elementos de la Policía Municipal, junto con integrantes de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina. También desfilaron seis binomios de la Unidad Canina y 10 caballos pertenecientes a la Policía Montada.

Los contingentes municipales incluyeron representantes de los 27 sectores de la policía, mujeres policías, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito y Vialidad, Grupo de Operaciones Especiales y Policía Metropolitana.

Además, participaron elementos de Bomberos y Protección Civil, los Pequeños Vulcanos y trabajadores de Servicios Públicos, quienes recorrieron las calles con camiones de volteo y basura, excavadoras y maquinaria diversa.

Por parte de la sociedad civil participaron alumnos de la Escuela Normal de Ecatepec, de las primarias Xalostoc y Lázaro Cárdenas, del Centro Universitario ITECEM, representantes vecinales de los nueve pueblos y trabajadores del DIF municipal y de otras áreas del gobierno.

Al finalizar, Luis Alberto Taylor González, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, reportó que el desfile cívico militar se desarrolló sin novedad.