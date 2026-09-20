Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, encabezó una Jornada de Limpieza en El Chamizal, donde servidores públicos y vecinos realizaron trabajos para recuperar espacios públicos y retirar basura acumulada.

Durante la jornada, se atendieron más de 6 kilómetros a lo largo de las vías del ferrocarril, en la zona ubicada sobre la avenida Presidente Adolfo López Mateos. La alcaldesa señaló que, durante su administración, se han retirado más de 300 mil toneladas de basura de la vía pública.

Cisneros Coss también informó que la zona será iluminada con el objetivo de brindar mayor seguridad a las y los habitantes de Ecatepec.

Azucena Cisneros destaca retiro de 300 mil toneladas de basura en Ecatepec (Cortesía)

Azucena Cisneros destaca trabajo de servidores públicos en Ecatepec

Durante el recorrido, la presidenta municipal reconoció la participación de los servidores públicos en las Jornadas de Limpieza y destacó que las labores en territorio forman parte del trabajo de la administración.

Todos los funcionarios somos puro territorio, no importa lo que tengamos que hacer en nuestra oficina, en la administración pública, también somos territorio porque hoy es una característica estar en la calle, con la gente, codo a codo. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

La alcaldesa explicó que el personal del Ayuntamiento también participa en la recuperación de parques y el bacheo de vialidades, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de recolección de basura y conservación de los espacios públicos.

Ecatepec limpia vialidades y espacios públicos en El Chamizal

Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, detalló que el gobierno municipal implementó una estrategia de limpieza integral en las vialidades laterales a las vías del ferrocarril, en El Chamizal, desde la avenida R1 hasta Valle de Santiago.

Explicó que la jornada surgió a partir de una solicitud realizada por vecinos durante una Mesa de Paz, quienes también se comprometieron a mantener limpia la zona después de los trabajos.

En las labores participaron trabajadores del Sistema Municipal DIF y de las direcciones de Tianguis y Mercados, Gobierno, Instituto de la Mujer, Diversidad Sexual, Movilidad, Contraloría, Desarrollo Económico, Tesorería y Cultura, entre otras áreas.

De manera paralela, personal de Sapase, Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano realizó trabajos de limpieza en la barranca de la colonia Hank González.