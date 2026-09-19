Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, supervisó un tiradero clandestino ubicado en la parte alta de Texalpa, donde descubrió a un hombre que arrojaba basura en el lugar.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana detuvieron al sujeto, quien utilizaba un “diablito” para trasladar los desechos.

De acuerdo con el Bando Municipal 2026, las personas sorprendidas tirando basura en la vía pública pueden recibir una multa de hasta 11 mil pesos y un arresto de hasta 36 horas.

Azucena Cisneros supervisa limpieza de tiradero clandestino en Texalpa

La presidenta municipal realizó un recorrido por Texalpa para escuchar las demandas de la población, principalmente relacionadas con la venta irregular de terrenos. Durante la visita acudió al vertedero clandestino, donde trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos realizan labores de limpieza.

Azucena Cisneros estimó que para sanear el sitio será necesario retirar al menos 100 camiones repletos de basura, acumulada durante varios años en esta zona de Ecatepec.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, explicó que el área utilizada como basurero clandestino comprende aproximadamente 5 mil metros cuadrados y que la intervención del gobierno municipal comenzó a petición de los habitantes.

La limpieza inició este 18 de septiembre con 10 camiones, un minicargador y dos retroexcavadoras, equipo con el que personal de la dependencia retira los desechos acumulados en el lugar.

Durante estos trabajos fue detectado un hombre que trasladaba basura con un “diablito” para depositarla en el tiradero, por lo que elementos de Seguridad Ciudadana procedieron a detenerlo.

Ecatepec sancionará con hasta 11 mil pesos a quienes tiren basura (Cortesía)

Ecatepec aplicará multas por tirar basura en la vía pública

El artículo 160 del Bando Municipal de Ecatepec 2026 prohíbe depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, bienes muebles, escombros y materiales de excavación, así como residuos derivados de actividades industriales, comerciales o de servicios.

Las personas que sean sorprendidas realizando estas acciones pueden ser sancionadas con una multa de 60 a 100 veces el valor diario de la UMA o con un arresto inconmutable de 24 a 36 horas.

Azucena Cisneros advirtió que existe cero tolerancia para quienes arrojen desechos en espacios públicos, luego de señalar que el hombre fue sorprendido mientras personal municipal realizaba las labores de limpieza en el tiradero.

El gobierno municipal también destacó las acciones realizadas para retirar desechos de barrancas y vialidades, además de la aplicación de sanciones administrativas. De acuerdo con el ayuntamiento, durante el año pasado y la actual temporada de lluvias no se han registrado graves inundaciones ni afectaciones a la integridad o patrimonio de las personas.