La estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aplicada en Ecatepec mediante la coordinación entre la Policía Municipal, la Secretaría de Marina (Semar) y los tres órdenes de gobierno, permitió reducir 8.9 puntos la percepción de inseguridad entre la población, además de mejorar la confianza y la efectividad de los cuerpos policiacos.

Así lo informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, capitán de Marina.

La presidenta municipal recordó que durante años Ecatepec fue identificado como uno de los municipios con mayores problemas de inseguridad, corrupción y abandono; sin embargo, aseguró que los resultados actuales reflejan un cambio derivado de la estrategia de seguridad implementada en el municipio.

Ecatepec mejora la percepción de seguridad y recupera la confianza ciudadana

De acuerdo con Azucena Cisneros, la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno municipal para resolver los problemas públicos también registró un avance importante.

Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, este indicador pasó de 6.4 a 24.8 por ciento, lo que representa un incremento superior a 18 puntos porcentuales, resultado de las obras y acciones emprendidas por el gobierno local.

La alcaldesa destacó que estos resultados son relevantes porque se obtuvieron en uno de los municipios más grandes y complejos del país.

Asimismo, señaló que la delincuencia ya no figura entre las tres principales problemáticas percibidas por la ciudadanía. Actualmente, los delitos como robos, extorsiones, secuestros y fraudes ocupan el octavo lugar, mientras que el alumbrado público deficiente se ubica en la novena posición. Los baches continúan siendo la principal preocupación de la población.

Confianza en la policía de Ecatepec aumenta con apoyo de Marina y fuerzas federales

La presidenta municipal destacó que la confianza en la Policía Municipal aumentó de 13 a 47.6 por ciento, mientras que la percepción de su efectividad alcanzó 42.2 por ciento.

Además, indicó que la estrategia de seguridad ha permitido mejorar la percepción de seguridad en espacios públicos como escuelas, mercados, calles, parques, cajeros automáticos y el transporte público.

Azucena Cisneros atribuyó estos resultados al respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a la presencia permanente de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Por su parte, el comisario Luis Alberto Taylor González informó que Ecatepec mantiene una tendencia histórica a la baja en la percepción de inseguridad, al pasar de 97.4 por ciento en julio de 2019 a 78.7 por ciento en junio de 2026.

El mando de seguridad también destacó la reducción de diversos delitos de alto impacto respecto a 2015, entre ellos el robo de vehículo, con una disminución de 82.5 por ciento; la extorsión, con 73.9 por ciento menos; y el homicidio doloso, que también registró una baja de 82.5 por ciento.

En comparación con 2024, agregó, continúan a la baja delitos como el robo de vehículo (51.6 por ciento), la extorsión (45.2 por ciento), el homicidio doloso (47.9 por ciento), el robo a transeúnte (31.6 por ciento) y el robo a negocio (32.4 por ciento), indicadores que, aseguró, reflejan el impacto de la estrategia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.