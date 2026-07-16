La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender o modificar el proyecto de resolución del amparo en revisión 13/2026, promovido por 688 habitantes que exigen el suministro de agua potable.

En un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la alcaldesa expuso que el cumplimiento total de las medidas planteadas en el proyecto implicaría una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, monto que considera inviable para las finanzas municipales.

Ecatepec pide a la SCJN modificar proyecto de amparo sobre suministro de agua. (cortesía)

Azucena Cisneros Coss asegura que Ecatepec mejoró el suministro de agua

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, sostuvo que su administración ha realizado obras y acciones para mejorar el abasto de agua potable en todo el municipio, especialmente en la Quinta Zona, donde habitan los promoventes del amparo. Explicó que actualmente los habitantes de esa región reciben agua tanto mediante la red de distribución como a través de pipas.

Entre las acciones implementadas destacó la rehabilitación de pozos, la reparación de fugas, la recuperación de infraestructura hidráulica, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc y el combate al huachicoleo del agua.

Además, señaló que este año iniciarán nuevas obras en la Quinta Zona para atender de manera definitiva la escasez histórica que ha afectado a esa región.

Ecatepec pide a la SCJN modificar proyecto de amparo sobre suministro de agua. (cortesía)

Instalación de medidores y cumplimiento de norma elevarían costos

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, explicó que una de las principales consideraciones del proyecto contempla la instalación de medidores de agua.

De acuerdo con la información presentada por el Ayuntamiento, únicamente en la Quinta Zona, donde habitan 681 mil 973 personas, el reemplazo total de medidores requeriría una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos.

A ello se sumarían otros 4 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, relacionada con la calidad del agua para consumo humano.

No se puede cumplir en el sistema secundario de la red de manera inmediata con la Norma Oficial, con la finalidad de que la calidad del agua sea de consumo humano, dado que se requiere una inversión y tienen que vincularse a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México. Por lo que se considera totalmente inviable técnica, económica y materialmente, toda vez que las inversiones mínimas requeridas para cumplir únicamente en la Zona V ascienden a más de cuatro mil millones de pesos, en recursos que deberán aplicarse a más tardar en el año 2030. Lo cual representaría más del 400 por ciento del presupuesto anual de obras del Ayuntamiento. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Gobierno de Ecatepec plantea alternativas a la SCJN

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que algunas de las medidas incluidas en el proyecto ya se encuentran atendidas, entre ellas el suministro diario de 100 litros de agua a las personas promoventes del amparo, servicio que se brinda mediante pipas cuando es necesario.

Asimismo, reconoció que tanto la instalación de medidores como la modernización de la infraestructura hidráulica son acciones viables a mediano plazo.

La alcaldesa recordó que gran parte de la red hidráulica del municipio tiene más de 30 años de antigüedad y señaló que administraciones anteriores no realizaron el mantenimiento requerido en pozos, tuberías e instalaciones.

Entre los factores que han contribuido al rezago mencionó la insuficiencia histórica de infraestructura, las fugas, la dependencia del suministro mediante pipas y la extracción ilegal de agua.

En el documento enviado a la SCJN, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, solicitó que se analicen las condiciones técnicas, económicas y materiales del municipio para modificar el proyecto de resolución. Como alternativa, propuso eliminar la obligación relacionada con el cumplimiento inmediato de la NOM-127-SSA1-2021 o, en su caso, otorgar un plazo de 12 meses para cumplir con los términos establecidos en el amparo.