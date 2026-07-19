Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de seis calles de la colonia Ejido de Santa María Tulpetlac, además de la introducción de redes de agua potable y drenaje en dos vialidades, como parte del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

Las obras benefician a familias que esperaron más de 13 años para contar con estos servicios básicos y forman parte de la estrategia municipal para reducir el rezago en infraestructura urbana.

La alcaldesa encabezó la inauguración de las redes de agua potable y drenaje en las calles Cerrada de Lirio y Cerrada de Laureles, ubicadas cerca del Gran Canal. Además, informó que ambas vialidades serán pavimentadas próximamente, dando continuidad a los trabajos de mejoramiento en la zona.

Nunca debieron vivir con este rezago, porque no tienen aquí 10 años, tienen muchos años y han pasado gobiernos y gobiernos sin que toda esta zona se recupere y viva de una forma distinta. Por eso ni modo, nos toca a nosotros actuar. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Azucena Cisneros impulsa obras para reducir el rezago en Santa María Tulpetlac

Habitantes de la comunidad señalaron que durante más de una década carecieron de agua potable y drenaje, situación que los obligó a abastecerse mediante pipas y utilizar fosas sépticas. También reconocieron que la actual administración dio respuesta a una demanda que permaneció sin atender durante varios gobiernos municipales.

El director del organismo de agua Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que la obra contempló la instalación de 200 metros de redes de agua potable y drenaje, trabajos que requirieron maniobras especiales debido a la presencia de infraestructura de Pemex en la zona.

Como parte del mismo programa, Azucena Cisneros inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de las calles Crisantemo Sur, Jazmín, Girasol, Prolongación Cedro, Prolongación Ciprés y Guadalajara, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias.

Azucena Cisneros lleva agua potable y pavimentación a Santa María Tulpetlac. (Cortesía)

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que la colonia cuenta con 53 calles, por lo que las obras realizadas representan un avance para lograr que la totalidad de sus vialidades queden pavimentadas.

Además, la presidenta municipal recorrió las calles Primera y Segunda Cerradas del Gran Canal, en la colonia Cuchilla de la Draga, donde recientemente concluyeron trabajos de pavimentación mediante el programa Cimientos de Esperanza.

Durante la visita, vecinos de la zona expresaron que estas obras representan un cambio significativo para una comunidad que permaneció durante años sin recibir inversiones en infraestructura básica.