La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio la bienvenida a José Guadalupe Torres Campos, quien tomó posesión canónica como tercer obispo de la Diócesis de Ecatepec, y aseguró que inicia una nueva etapa de diálogo, acompañamiento y construcción de paz entre el gobierno municipal y la Iglesia Católica.

Durante el acto de recepción, la alcaldesa estuvo acompañada por el jefe de la Unidad de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de México, Pedro Mena Alarcón, así como por representantes de la Iglesia Católica, quienes recibieron al nuevo obispo tras su visita al Santuario de la Quinta Aparición, en Santa María Tulpetlac.

La alcaldesa afirmó que, con pleno respeto al Estado laico, el gobierno y la Iglesia pueden coincidir en causas como la paz, la atención a las familias, el apoyo a las juventudes, el acompañamiento a las víctimas y la reconstrucción del tejido comunitario.

Con responsabilidades distintas y con pleno respeto al carácter laico del Estado, el gobierno y la Iglesia pueden encontrarse en las grandes causas: la paz, la atención a los pobres, la protección de las familias, el futuro de los jóvenes, el acompañamiento a las víctimas, la defensa de la dignidad de las personas migrantes y la reconstrucción del tejido comunitario. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

José Guadalupe Torres Campos inicia su ministerio pastoral en Ecatepec

En su primer mensaje como obispo de la Diócesis de Ecatepec, José Guadalupe Torres Campos aseguró que llega con disposición para acompañar a la comunidad.

Vengo con el corazón abierto para caminar con ustedes. Quiero ser un obispo cercano. José Guadalupe Torres Campos, obispo de la Diócesis de Ecatepec

El nuevo obispo destacó que su llegada representa un camino de fe, esperanza y servicio, además de expresar su compromiso para compartir con la población las alegrías, preocupaciones y desafíos de la diócesis.

Tras los mensajes, Azucena Cisneros Coss y José Guadalupe Torres Campos recorrieron cerca de un kilómetro por avenida Ecatepec y avenida Vicente Villada hasta llegar a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, acompañados por cientos de fieles.

Azucena Cisneros da la bienvenida al nuevo obispo de Ecatepec. (cortesía )

Autoridades acompañan la toma de posesión del nuevo obispo de Ecatepec

La ceremonia de inicio del ministerio pastoral de José Guadalupe Torres Campos contó con la participación del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, además del senador Higinio Martínez Miranda y el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entre otras autoridades civiles y religiosas.

Durante el recorrido, habitantes de los pueblos originarios elaboraron tapetes de aserrín para recibir al nuevo obispo, mientras fieles católicos participaron con banderas, globos y mensajes de bienvenida como parte de la celebración por el inicio de su ministerio en la Diócesis de Ecatepec.