Doña Carlota, de 74 años, dejará la cárcel luego de que un juez de distrito le otorgara prisión domiciliaria tras un juicio de amparo.
La mujer, vinculada a proceso por un doble homicidio en Chalco, enfrentará su caso desde casa debido a enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 e hipertensión.
Para acceder al beneficio deberá cubrir una garantía de 250 mil pesos y entregar su pasaporte.
Su hijo, Arturo Santana, adelantó que estará en casa en el Estado de México entre el viernes 20 y sábado 21 de marzo.
Doña Carlota estará en su casa antes que termine la semana
Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, celebró la resolución así como informó mediante Telediario que su madre estará en casa entre el viernes 20 de marzo y el sábado 21 de marzo.
“Hoy debo de celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez, que por razones humanitarias y en razón de la edad de mi madre, accede a conceder esa modificación de la medida cautela“Arturo Santana, hijo de Doña Carlota
¿De qué se la acusa a Doña Carlota?
Doña Carlota se encuentra en proceso por la muerte de dos personas y la tentativa de homicidio en contra de un menor de edad.
La vida de Doña Carlota cambió cuando confrontó a la familia que invadió su propiedad ubicada dentro de una unidad habitacional en Chalco.
De acuerdo con investigaciones, incitada por su hija, la mujer disparó contra Justin Márquez, de 19 años de edad, y su padre Esau Márquez, de 51 años de edad, tras exigirles que salieran de su casa.
Además hirió a un menor de edad en las piernas.
Hasta el momento, la familia que invadió la propiedad de la mujer no ha podido comprobar que pagara una renta.
Por su parte, la defensa sostiene que Doña Carlota actuó en legítima defensa de su patrimonio. Será en su domicilio donde enfrente su proceso hasta definir su culpabilidad o inocencia.