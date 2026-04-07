El Ministerio Público del Estado de México solicitó una pena de 140 años de prisión para Doña Carlota por el doble homicidio cometido contra las personas que invadieron su casa en el municipio de Chalco.

Durante la audiencia intermedia del caso de este martes 7 de abril, el juez de control del Penal de Miraflores en Chalco, llamó a los acusados a aceptar un juicio abreviado por una pena menor.

Sin embargo, ni Doña Carlota ni sus hijos, Eduardo y Mariana quisieron aceptar los cargos, por lo que continuará su proceso; la próxima audiencia será el 20 de abril.

Doña Carlota enfrenta 140 años de prisión; rechaza juicio abreviado

Alrededor de las 12:00 horas del 7 de abril, el Ministerio Público del Estado de México señaló que buscará 140 años de prisión contra Doña Carlota.

La adulta mayor, de 74 años de edad, fue detenida en abril de 2025 luego del doble homicidio contra presuntos invasores de su casa ubicada en el municipio de Chalco.

Ante la pena que busca el Ministerio Público, el juez llamó a Carlota Alfaro, así como a sus hijos Eduardo y Mariana, a aceptar los cargos e ir por un juicio abreviado en pro de una condena menor.

Ni Doña Carlota ni sus hijos aceptaron la medida del juez y aseguraron que irán a juicio.

Cabe señalar que los hijos de Carlota Alfaro enfrentan 210 años de prisión por los delitos de:

doble homicidio calificado

homicidio en grado de tentativa contra un menor

La audiencia de este martes 7 de abril tuvo que ser aplazada para el próximo 20 de abril debido a que el abogado de las víctimas no se presentó.

Defensa de Doña Carlota busca probar acciones por defensa propia

Pese a que la defensa de las víctimas del doble homicidio calificado en Chalco no se presentó a la audiencia, el juez pidió iniciar con el desahogo de pruebas.

De acuerdo con el Ministerio Público, en la próxima audiencia del 20 de abril presentará varias fotos y videos de los hechos ocurridos en abril de 2025.

Asimismo, destacó que presentarán:

12 testimonios

6 estudios periciales

Sin embargo, el abogado de oficio de Doña Carlota Alfaro destacó que presentará otro testigo; mientras que sus asesores presentarán un testigo más con el que buscan mostrar que la mujer de 74 años y sus hijos actuaron en defensa propia.