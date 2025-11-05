El caso de Carlota Alfaro, apodada en redes como la ‘abuela sicaria’, ha dado un giro pues se informa que podría salir de prisión.

¿Qué se sabe del caso de Carlota Alfaro, la ‘abuela sicaria’?

De acuerdo con el periodista Fernando Cruz en sus redes sociales, reveló que el caso de Carlota Alfaro mejor conocida como la ‘abuela sicaria’, ha dado un giro ya que podría salir en libertad.

Según reveló, Carlota Alfaro de 74 años de edad, podría quedar en libertad este miércoles 5 de noviembre, ya que se llevará a cabo su audiencia de revisión de medidas cautelares.

Carlota Alfaro, la 'abuela sicaria' podría salir de la prisión de Chalco (@FernandoCruzFr7 / X)

Aparentemente en la defensa de la ‘abuela sicaria’ buscará que un juez del Estado de México apruebe que Carlota Alfaro lleve su proceso en su hogar, cambiando la prisión preventiva a arraigo domiciliario.

De confirmarse, Carlota Alfaro podría salir de la prisión de Chalco quien fue detenida por doble homicidio de dos hombres; uno de 51 años y otro de 19 años junto a dos familiares suyos:

Eduardo N

Mariana N

Carlota Alfaro conocida como la ‘abuela sicaria’, disparó contra quienes aparentemente tenían invadida una propiedad suya, según reveló la Fiscalía del Estado de México y posteriormente se dio a conocer que pudo recuperar el predio después de que los intrusos fueran desalojados.

La defensa de doña Carlota Alfaro aseguró que ella intentó negociaciones pacíficas antes; sin embargo, al final recurrió a la defensa propia, lo cual ha desatado tanto críticas como apoyo hacía la ‘abuela sicaria’ que podría quedar el libertad este miércoles 5 de noviembre.