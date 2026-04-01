En medio de gritos de “¡sí se pudo!", Doña Carlota —la mujer que desalojó a balazos a una familia invasora— fue liberada de prisión y ahora podrá seguir su proceso bajo arresto domiciliario.

Fue la tarde del 1 de abril que la mujer de 74 años de edad salió del penal de Chalco tras casi un año de permanecer recluida debido a la prisión preventiva que se le impuso.

Al salir de la cárcel, Doña Carlota dijo sentirse feliz y señaló que el tiempo que permaneció internada en el penal, lo recordará como “un mal rato”.

Doña Carlota recibe arresto domiciliario (Yazmin Betancourt / SDPnoticias)

Doña Carlota ya salió del penal de Chalco; seguirá en arresto domiciliario

El 17 de marzo de 2025, Carlota Alfaro, mejor conocida como Doña Carlota, fue ingresada al penal de Chalco luego de que asesinó a 2 ‘paracaidistas’ que invadieron un domicilio de su propiedad.

Lo anterior a pesar de que la defensa de la mujer de 74 años, solicitó el arresto domiciliario por su avanzada edad y problemas de salud, medida que por fin consiguió a más de un año.

Doña Carlota (Eduardo Díaz/Sdpnoticias.com )

Así ocurrió debido a que el 1 de abril un juez aprobó cambiar la medida cautelar para Doña Carlota y ordenó que deje el penal de Chalco para que siga con su proceso judicial en su casa.

Como buscaron los representantes legales de la mujer desde varios meses atrás, el impartidor de justicia determinó que Doña Carlota padece problemas de salud que se complicarían en reclusión.

Debido a la naturaleza de la nueva medida cautelar que se le dictó, autoridades penitenciarias le colocaron un brazalete electrónico con el que se le monitoreará de forma continúa.

Doña Carlota recordará estancia en prisión como un “mal rato”

A su salida del penal de Chalco, Doña Carlota fue recibido por sus familiares y amigos que entonaron al unísono el grito de “¡sí se pudo!” y demás porras para demostrarle su apoyo.

De la misma forma, fue recibida por representantes de medios de comunicación, ante quienes dijo sentirse feliz de salir de la cárcel y agradeció el trabajo que permitió su egreso del penal.

“Me siento muy feliz y muy contenta por el trabajo que se ha realizado y por ustedes que han estado presentes ayudándonos” Doña Carlota

De la misma forma, la mujer confesó que no creyó que sería posible que le dieran el arresto domiciliario, además de que señaló que recordará su estancia en prisión “como un mal rato”.

Cabe destacar que una vez que la mujer de la tercera edad arribe a su domicilio, también tendrá que someterse a una serie de estudios para conocer con precisión cuál es su estado de salud.