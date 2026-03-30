Doña Carlota Alfaro Quintana, de 75 años de edad, continúa en prisión pese a que un juez de control determinó el 17 de marzo que debía cumplir su sentencia en prisión domiciliaria.

Aunque se cubrió la garantía económica de 250 mil pesos y se verificó el domicilio donde residirá, el retraso en la colocación del brazalete electrónico ha impedido su excarcelación.

Su abogado e hijo, Arturo Santana Alfaro, denunció irregularidades en el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México, que aún no ha fijado fecha para el procedimiento.

Doña Carlota sigue en prisión por un “retraso inexplicable” en la colocación de brazalete

Arturo Santana Alfaro, abogado e hijo de Doña Carlota, compartió un comunicado para denunciar que hay retrasos en la colocación del brazalete electrónico.

Se estimaba que doña Carlota dejara el Centro de Reinserción Social de Chalco a mediados de marzo, tras cumplir con las medidas solicitadas por el juez como:

Pago de una garantía económica de 250 mil pesos que se cubrió el 19 de marzo.

Acreditar que Carlota Alfaro Quintana no cuenta con pasaporte vigente.

Revelan atraso en la colocación de brazalete electrónico a Doña Carlota (X/@azucenau)

La tercera medida solicitaba que Doña Carlota portara un brazalete de monitoreo a cargo del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (Cemeca).

Dicha institución ya verificó la casa donde Doña Carlota vivirá durante la prisión domiciliaria y se realizaron pruebas para las llamadas telefónicas que verifiquen la comunicación y supervisión.

Sin embargo, hasta el 30 de marzo no se le ha colocado el brazalete electrónico a Doña Carlota, por lo que sigue en prisión.

Doña Carlota: Abogados buscarán prisión domiciliaria (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Doña Carlota sigue en prisión y no hay fecha para si excarcelación

Han pasado 13 días desde que un juez determinó que Doña Carlota llevara su sentencia en su casa, por lo que su abogado denuncia presuntas irregularidades en Cemeca.

El Centro de Medidas Cautelares del Estado de México no se ha manifestado por el retraso en la colocación del brazalete a doña Carlota y no han dado una fecha para que este proceso se realice.

Por lo tanto, Doña Carlota permanecerá en prisión y no se ha determinado la fecha en que deje el Centro de Reinserción de Chalco, donde lleva casi un año.