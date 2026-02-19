La tarde de este miércoles 18 de febrero se dictó sentencia contra Víctor Eladio Torres Ortiz por el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas, Doña Carlota Alfaro.

Por su parte, no hay avance en el caso de Doña Carlota, quien sigue detenida acusada de homicidio de dos personas, los paracaidistas. En noviembre se le negó la prisión domiciliaria.

Caso Doña Carlota: Víctor Eladio Torres Ortiz recibe 6 años de prisión por despojo

La firma de abogados Rubio Suárez compartió que Víctor Eladio Torres Ortiz recibió seis años de prisión por el delito de despojo tras reconocer su responsabilidad en el caso de Doña Carlota.

Tal como explica su comunicado, Víctor Eladio Torres Ortiz se declaró culpable, lo que deriva en un proceso abreviado con una sentencia pronta ante el conflicto penal contra Doña Carlota y sus hijos.

Doña Carlota Alfaro y sus 2 hijos (Especial)

Asimismo y como parte de la sentencia contra Víctor Eladio Torres Ortiz, emitió una disculpa pública hacia la hija de Doña Carlota, Mariana Santana Alfaro, quien presentó la demanda en su contra por despojo.

Sin embargo, tanto Mariana Santana como su mamá y su hermano, Eduardo Santana Alfaro, siguen detenidos y la firma de abogados no comparte detalles de su proceso.

Solamente agradece la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como su Poder Judicial, por el despojo de un predio en Chalco cometido el pasado 27 de marzo de 2025.

Víctor Eladio Torres Ortiz se disculpa con hija de doña Carlota por invadir su predio

En la carta que también compartió el despacho de abogados, se lee la disculpa pública de Víctor Eladio Torres Ortiz para con la hija de Doña Carlota, Mariana Santana Alfaro, por el despojo en su contra.

Confirma a su vez que intervino junto a otras personas en la ocupación indebida de su inmueble en un fraccionamiento de Chalco, lo que afectó a Mariana Santana, su propiedad y a su familia.

Asimismo, Víctor Eladio Torres Ortiz se comprometió a conducirse en apego a la ley y no volver a realizar ningún acto de despojo al patrimonio de Doña Carlota y su familia, ya que es un delito grave.

La disculpa, tal como se lee, se emite como forma de reparación moral para Doña Carlota y su familia, en garantía de no repetición.