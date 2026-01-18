El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó de la detención de Eric Antonio en Acapulco, Guerrero por el doble feminicidio en Cuautitlán.

En esta detención, también las fuerzas federales lograron capturar al cómplice de Eric Antonio, Alejandro “N”, quien lo habría ayudado a escapar tras cometer el doble feminicidio de Cindy yTeresita de Jesús en Cuautitlán, Estado de México.

Eric Antonio era buscado por las autoridades del Estado de México tras cometer este doble feminicidio, además de contar con una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información...