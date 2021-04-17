México.- Un saldo de siete policías heridos y dos dos presuntos delincuentes detenidos, dejó el ataque de probables talamontes en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y policías municipales ocurrido esta tarde en Xalatlaco, Estado de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdomex) precisó que los uniformados preventivos iban por la zona boscosa de la carretera Xalatlaco – Ajuscoy, cuando fueron atacados a la altura del kilómetro nueve, entre el paraje La Aceitera y El Rancho la Gringa, por un grupo de personas que viajaban a bordo de una camioneta GMS verde, con matricula del Estado de México.

Tras repeler la agresión, los uniformados detuvieron a dos sujetos identificados Vicente “N” y Enrique “N”, a quienes les aseguraron una escopeta calibre .12 milímetros, una pistola Zesca calibre .9 milímetros y un radio móvil.

El ataque dejó tres elementos de la Secretaría de Seguridad y cuatro más de la Policía Municipal heridos, sin que peligre su vida, indica el comunicado.

También tres unidades resultaron con daños; una patrulla municipal fue volteada y a otra estatal le rompieron los cristales.

Con información de Notimex.