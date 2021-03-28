México.- Este 5 de octubre, mujeres realizaron una marcha en el municipio de Santiago Tianguistenco, Edomex, para exigir justicia por Alexandra, joven de 18 años víctima de secuestro y feminicidio en Xalatlaco, el pasado 23 de septiembre.

De acuerdo con medios locales, Alexandra salió de casa el pasado 14 de septiembre junto a su sobrina, para encontrarse con un amigo pero ninguna de las dos regresó, por lo que la familia comenzó la búsqueda, que tras unas horas se vio interrumpida porque unas personas llamaron para decir que las dos estaban secuestradas y pedían 200 mil pesos de rescate.

La familia entregó el pago, y tras tres días liberaron a la sobrina de Alexandra, sin embargo, una semana después de la desaparición, el cuerpo de la joven fue hallada asesinada cerca del Ajusco con huellas de abuso sexual .

Según reportó la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la localización de la joven sucedió tras la detención de uno de los posibles responsables del secuestro y feminicidio, quien habría informado sobre la ubicación.

Es por este caso y el aumento de feminicidio en el Estado de México, mujeres realizaron la protesta que juntó alrededor de 100 jóvenes vestidas de negro y con pañoletas verdes, además, portaban fotografías de Alexandra y otras mujeres que han sido asesinadas en el país en las últimas semanas.

Las asistentes arribaron de municipios como Ocoyoacac, Capulhuac, Mexicaltzingo, Santiago Tianguistenco y de Toluca; caminaron sobre la calle Morelos y Adolfo López Mateos hasta el Palacio Municipal donde entregaron sus peticiones como garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público y en los espacios públicos del municipio.

En el Estado de México, de enero a agosto de 2020, según el Secretariado Ejecutivo, fueron asesinadas violentamente 283 mujeres ; sin embargo, únicamente 97 casos fueron tipificados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos.

En este mismo periodo, los crímenes por violencia de género se han incrementado un 36% en la entidad mexiquense que tiene doble alerta de género por feminicidio y desaparición de mujeres.