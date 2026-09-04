El síndico de Tepuche, Sinaloa, David Guadalupe Ramírez fue secuestrado la madrugada de este 4 de septiembre y en el intento por impedirlo, mataron a su hermano.

La sindicatura de Tepuche se encuentra al norte de Culiacán, capital de Sinaloa, donde un comando armado ingresó a la casa del síndico alrededor de las 5:00 de la mañana de este 4 de septiembre.

Las autoridades de Sinaloa buscan al funcionario aunque se desconoce su paradero tras el reporte del secuestro.

Síndico de Tepuche secuestrado llegó al cargo tras asesinato de su antecesor

El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez, asumió el cargo el 18 de abril de 2026, por lo que lleva en el cargo poco más de cuatro meses.

Asumió el cargo luego del asesinato del anterior síndico Héctor Bartolo Zamudio Ríos el 31 de marzo pasado.

Hermano de síndico de Tepuche es asesinado al intentar impedir secuestro

Manuel Enrique Ramirez, hermano del síndico quien intentó frenar el secuestro, recibió un balazo en el craneo y fue ingresado alrededor de las 7:00 horas del 4 de septiembre a un hospital en Culiacán pero finalmente murió.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegó al lugar de los hechos donde fue asesinado el hermano de David Guadalupe Ramirez, Manuel Enrique Ramírez, de 48 años de edad.

De la misma manera, llegaron personal de la Fiscalía de Sinaloa y el Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.