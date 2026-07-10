Delfina Gómez Álvarez inició julio con una intensa agenda de trabajo en territorio al recorrer diversos municipios del Estado de México para atender emergencias, supervisar obras de infraestructura, acercar servicios a la población y encabezar acciones en favor del bienestar animal.

Como parte de su gira, la gobernadora acudió a Nezahualcóyotl, donde supervisó la atención a las familias evacuadas por la fuga de gas registrada en la colonia Benito Juárez.

Durante su visita recorrió la zona afectada, visitó el albergue temporal y verificó las acciones implementadas para proteger a la población mientras se realizaban los trabajos de reparación del ducto.

Delfina Gómez arranca julio con agenda de infraestructura y atención ciudadana. (Cortesía)

Delfina Gómez impulsa infraestructura, deporte y programas sociales

En Texcoco, la mandataria inauguró nuevas canchas de futbol en el Deportivo La Y, con el objetivo de ampliar los espacios destinados al deporte y la convivencia de niñas, niños y jóvenes.

Posteriormente, en Chiautla, entregó la reconstrucción del Circuito Independencia, obra que busca mejorar la movilidad y contribuir al desarrollo económico de la región.

En Valle de Chalco, encabezó la conmemoración del millón de trámites y servicios otorgados por las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia que ha beneficiado a más de 370 mil familias al acercar más de 125 servicios a los 125 municipios del estado.

Continúa agenda con educación, movilidad y bienestar animal en el Estado de México

En Toluca, la agenda incluyó la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el Día Mundial del Perro.

Además, encabezó la entrega de Becas para el Bienestar por Permanencia Académica para hijas e hijos de policías operativos del Estado de México.

Así como presidió la inauguración del gimnasio de la Universidad Estatal del Valle de Toluca y el banderazo de inicio a la rehabilitación de la vía Alfredo del Mazo, entre otras actividades.

Con esta gira, Delfina Gómez dio seguimiento a obras estratégicas y programas sociales, como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, enfocada en impulsar el bienestar y el desarrollo de la entidad.