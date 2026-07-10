El Gobierno de Escobedo inició obras de infraestructura en las colonias Los Girasoles y Alianza Real, donde construirá un canal pluvial y realizará la rehabilitación de calles para beneficiar a más de 15 mil habitantes.

Los trabajos fueron encabezados por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, acompañado por Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento.

Escobedo inicia canal pluvial y rehabilitación de vialidades

Junto con vecinos de la colonia Los Girasoles, las autoridades dieron el banderazo de arranque para la construcción de un canal pluvial de 630 metros sobre la calle Valle de Los Girasoles.

La obra forma parte de un programa integral de infraestructura que contempla la canalización del arroyo para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de las familias durante la temporada de lluvias.

José Antonio Quiroga Chapa señaló que estas acciones buscan elevar la calidad de vida de la población mediante proyectos que priorizan el bienestar de la comunidad.

Asimismo, destacó que el nuevo canal permitirá un mejor flujo del agua pluvial, lo que contribuirá a brindar mayor tranquilidad a los habitantes de la zona.

Escobedo arranca obras para mejorar movilidad y prevenir inundaciones. (Cortesía )

Gobierno de Escobedo rehabilita calles para fortalecer la movilidad en Alianza Real

Posteriormente, las autoridades acudieron a la calle Privada del Carmen, en la colonia Alianza Real, Barrio Campeche, donde iniciaron los trabajos de rehabilitación de pavimento.

Además, se informó que las obras continuarán en la calle Privadas de Acuña, ubicada en el Barrio Coahuila, donde también se mejorará la carpeta asfáltica para fortalecer la movilidad urbana y las condiciones de circulación en beneficio de las familias de ese sector.