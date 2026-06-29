Delfina Gómez Álvarez entregó la geomembrana de la olla de captación de agua “Tláloc”, una obra que permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua.

Esto es equivalente a 20 albercas olímpicas y beneficiará a 150 productoras y productores florícolas de la comunidad de Santa María Nativitas, en Texcoco.

Olla de captación fortalecerá la producción agrícola en Texcoco

La obra forma parte del programa Transformando el Campo y de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, y fue realizada mediante una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Texcoco.

Como parte de este proyecto también se contempla la construcción de 23 ollas de captación en la región, con lo que la infraestructura hidráulica alcanzará una capacidad de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento, ampliando la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas durante los periodos de estiaje.

La olla de captación cuenta con una superficie de 18 mil 219 metros cuadrados, cubierta con geomembrana de alta impermeabilidad para evitar filtraciones, además de trabajos de desazolve, ensanchamiento y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales para brindar mayor seguridad.

Delfina Gómez fortalece la infraestructura hidráulica para el campo mexiquense

Durante el evento, Delfina Gómez reiteró que su administración continuará impulsando acciones para fortalecer al campo mexiquense y reconoció el trabajo de las y los productores, a quienes calificó como un pilar para el desarrollo del estado.

Por su parte, la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdéz, informó que entre 2024 y 2025 el Gobierno del Estado destinó 5 millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego en la región.

Esto en coordinación con el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de incrementar la disponibilidad del recurso para las actividades productivas.

Al acto asistieron Higinio Martínez Miranda, senador de la República, y Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco.