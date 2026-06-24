La gobernadora Delfina Gómez Álvarez invitó a la ciudadanía a sumarse a “Croquetmanía, el evento más croqueto del año”, una campaña que impulsa donaciones para perros y gatos rescatados que permanecen bajo el cuidado de asociaciones protectoras y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

La iniciativa estará vigente hasta el 18 de julio y busca reunir croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado.

Esto con el objetivo de garantizar una estancia digna a los seres sintientes que reciben atención especializada en espacios administrados por el Gobierno del Estado de México y organizaciones civiles.

Delfina Gómez habilita 13 centros de acopio para animales rescatados

Como parte de la estrategia, se habilitaron 13 centros de acopio distribuidos en distintas regiones de la entidad, con un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas.

De estos puntos, 12 operan de lunes a domingo en las siguientes ubicaciones: el Palacio de Gobierno en Toluca; el Parque Ecológico Zacango en Calimaya; el Parque Hermenegildo Galeana en Tenancingo; el Parque Sierra Morelos en San Mateo Oxtotitlán, Toluca.

Así como la Reserva Sierra de Nanchititla en Palos Prietos, Luvianos; el Parque San Sebastián Luvianos; el Centro Ceremonial Otomí en Temoaya; El Salto de Chihuahua en Donato Guerra; La Marquesa en el km 32+200 de la carretera México-Toluca en Ocoyoacac; el Centro Ceremonial Mazahua en San Felipe del Progreso; el Parque Atlacomulco; y el Parque de la Ciencia-Energía en Tlalnepantla.

El décimo tercer centro de acopio se ubica en las instalaciones del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en Santa Cruz, Metepec, y opera de lunes a viernes en el mismo horario.}

Delfina Gómez lanza “Croquetmanía” en el Estado de México para apoyar a animales rescatados. (Cortesía )

La cobertura de la campaña alcanza regiones del Valle de Toluca, zona oriente, norte y región de los volcanes, lo que permite la participación de la población sin necesidad de largos traslados.

Con esta iniciativa, el Estado de México reafirma su postura como la llamada “Capital Mundial del Bienestar Animal”, al promover la cultura de protección, cuidado y respeto hacia los seres sintientes.