La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentará en su Tercer Informe de Gobierno los avances del Plan Oriente Edomex, estrategia que concentra una inversión superior a 75 mil millones de pesos para atender rezagos en movilidad, agua, drenaje, salud, educación, vivienda y bienestar.

El proyecto, impulsado en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla acciones en 10 municipios del oriente del Estado de México y, de acuerdo con el gobierno estatal, tiene como población beneficiaria a alrededor de 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Plan Oriente Edomex impulsa obras de agua y movilidad

Desde el arranque de la estrategia, en octubre de 2024, se han contemplado más de 100 acciones en materia de agua y drenaje, enfocadas en mejorar el abasto y reducir riesgos de inundaciones en la región.

Entre los proyectos destacan el Colector de Chalco, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado, además de trabajos de desazolve de ríos y rehabilitación de pozos y cárcamos.

En materia de movilidad, durante 2025 se destinaron 600 millones de pesos para pavimentar 200 kilómetros en 250 vialidades y construir Senderos Seguros. Para 2026 se contempla una inversión adicional de 900 millones de pesos, con la meta de ampliar los trabajos a otros 295 kilómetros.

El Plan Oriente también contempla la construcción de 20 puentes vehiculares, entre ellos los de Peñón-Texcoco y avenida 602, así como Alameda Oriente 1 y 2, vialidades por las que circulan diariamente más de 57 mil vehículos.

Delfina Gómez destacará avances en educación, salud y vivienda

En educación, la estrategia contempla la construcción de una universidad en cada uno de los 10 municipios que integran el Plan Oriente. Actualmente ya operan las Universidades Rosario Castellanos en Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan, mientras que Texcoco cuenta con una Universidad para el Bienestar Benito Juárez García.

También se consideran nuevos bachilleratos tecnológicos y la reconversión de planteles educativos para ampliar la oferta académica en la región.

En materia de salud, el plan contempla la construcción y recuperación de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar, además de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Para vivienda, se trabaja en la regularización de 32 mil escrituras y se contempla otorgar cerca de 100 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, con un monto de 40 mil pesos cada uno.

Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca, donde presentará el balance de sus primeros tres años al frente del Estado de México y los avances de las principales estrategias de su administración.